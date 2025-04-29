Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

İdaSar Arama Kurtarma Derneği'nden Kaymakam Odabaş'a Ziyaret

İdaSar Arama Kurtarma Derneği'nden Kaymakam Odabaş'a Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdaSar Arama Kurtarma Derneği, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı ziyaret ederek afet durumları ve önlemleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren İdaSar Arama Kurtarma Derneği, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, bölgede meydana gelebilecek ihtimal afet durumları ve bu durumlara karşı alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İdaSar Başkanı Şenay Demiryontan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete; dernek üyeleri Oya Gülay Ocaktan, Alperen Alkan, Murat Gözde ve Rahşan Yılmaz da katıldı. Görüşmede, arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu, gönüllü sayısının artırılması ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Odabaş, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum kuruluşlarının rolünün önemine dikkat çekerek, İdaSar'a çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.