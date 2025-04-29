İdaSar Arama Kurtarma Derneği'nden Kaymakam Odabaş'a Ziyaret

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren İdaSar Arama Kurtarma Derneği, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, bölgede meydana gelebilecek ihtimal afet durumları ve bu durumlara karşı alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İdaSar Başkanı Şenay Demiryontan öncülüğünde gerçekleşen ziyarete; dernek üyeleri Oya Gülay Ocaktan, Alperen Alkan, Murat Gözde ve Rahşan Yılmaz da katıldı. Görüşmede, arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonu, gönüllü sayısının artırılması ve kamu kurumlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Odabaş, afetlere hazırlık konusunda sivil toplum kuruluşlarının rolünün önemine dikkat çekerek, İdaSar'a çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR