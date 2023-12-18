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İdare Mahkemesi Hakimi Engin Budak'ın Son Yolculuğu

18 Aralık 2023 13:22 Güncelleme: 13:23 Abone Ol

Emekli Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak'ın kardeşi olan Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Hakim Engin Budak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cenaze törenine çeşitli isimler katıldı ve Budak, Asri Mezarlıkta defnedildi.