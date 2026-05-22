İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarda "pense ve tornavida"nın zorunlu olduğu iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, araçlarda pense ve tornavida gibi ekipmanların zorunlu hale getirildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, son düzenlemenin 2012'de yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara ilişkin yönetmelikte yeni bir değişiklik yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliğinin en son 2012 yılında yapıldığı belirtilerek, yeni bir düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan "pense, tornavida ve benzeri ekipmanların araçlarda zorunlu hale getirildiği" yönündeki iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Araçlarda bulundurulması gereken ekipmanlara dair yönetmelik değişikliği en son 2012 yılında yapılmıştır. Yeni bir düzenleme yoktur. Bu konuya ilişkin dolaşıma sokulan 'pense, tornavida gibi araçlar zorunlu hale getirildi' içerikli haberler doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

21 Mart 2012 tarihli Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre araçlarda bulundurulması gereken teçhizatlar arasında kriko, bijon anahtarı, yedek ampul, pense, tornavida, el feneri, patinaj zinciri ve çekme halatı gibi ekipmanlar yer alıyor. - ANKARA

