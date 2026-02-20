Haberler

Bakan Çiftçi, teravih namazını Kahramanmaraş'ta kıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta teravih namazı kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için Kahramanmaraş'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, iftar sonrası Abdülhamid Han Camii'nde vatandaşlarla birlikte teravih namazı kıldı. Namaz sonrası cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Çiftçi, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlarla fotoğrafta çektiren Bakan Çiftçi, daha sonra camiden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
