İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Çorum Valisi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek güvenlik ve asayiş bilgileri ile ilgili bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Sayın Mahmut çevik, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aktaş ve diğer misafirlerine teşekkür eden Vali Çalgan, ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sayın Valimiz, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş daha sonra, Vali Ali Çalgan ve İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya'yı makamlarında ziyaret ederek, yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi aldı. - ÇORUM