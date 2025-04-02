İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Bingöl'de Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl'de uygulama noktalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, bayram sebebiyle alınan tedbirleri inceledi. Aktaş, beraberinde Vali Ahmet Hamdi Usta, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte polislerle bayramlaşıp çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BİNGÖL