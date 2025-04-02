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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Bingöl'de Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Bingöl'de Uygulama Noktalarını Ziyaret Etti
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bayram öncesi alınan güvenlik tedbirlerini incelemek amacıyla Bingöl'deki uygulama noktalarını ziyaret etti. Ziyaretinde Vali, Emniyet Müdürü ve jandarma komutanı ile birlikte polislerle bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl'de uygulama noktalarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, bayram sebebiyle alınan tedbirleri inceledi. Aktaş, beraberinde Vali Ahmet Hamdi Usta, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ile birlikte polislerle bayramlaşıp çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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