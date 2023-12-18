Hz. Mevlana'nın 750. vuslat yıl dönümü Buca'da Şeb-i Arus töreniyle anıldı

Buca Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin 750. vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve semazenlerin gösterileri büyüleyiciydi. Sanatçı Sabahattin Arslan da ilahilerle vatandaşları mest etti.

Hz. Mevlana, 750'nci vuslat yıl dönümünde Buca'da Şeb-i Arus töreni ile anıldı.

Buca Belediyesi, Türk-İslam medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelen Mevlana Celaleddin-i Rümi'nin 750. vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus töreni düzenledi. Buca Belediyesi önünde düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sunucu Mehmet Bozdağ'ın şiirleri ve sohbetiyle huzur dolu bir akşam yaşattığı törende, semazenlerin gösterileri izleyenleri büyüledi. Daha sonra sahne alan sanatçı Sabahattin Arslan da seslendirdiği ilahilerle vatandaşları mest etti.