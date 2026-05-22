Hyundai ABD'de 421 binden fazla aracı fren sorunu nedeniyle geri çağırdı

Hyundai, frenlerin beklenmedik şekilde devreye girmesine yol açan yazılım hatası nedeniyle ABD'de 421 bin 78 aracı geri çağırdı. Geri çağırma, 2025-2026 model Santa Cruz, Tucson ve hibrit versiyonlarını kapsıyor.

Hyundai, ABD'de 421 binden fazla geri çağırdı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Hyundai'nin frenlerin beklenmedik bir şekilde devreye girmesine neden olabilecek bir yazılım hatası nedeniyle 421 bin 78 aracı geri çağırdığını bildirerek, geri çağırılan araçların 2025-2026 model Santa Cruz, Tucson, Tucson Hybrid ve Tucson Plug-In Hybrid Electric modeller olduğunu aktardı.

NHTSA, araçların ön kameralarındaki bir yazılım hatasının, önden çarpışma önleme sisteminin erken devreye girmesini sağlayarak fren yaptığını ve kaza riskini artırabileceğini belirtti. NHTSA, bayilerin ön kamera yazılımını ücretsiz olarak güncelleyeceğini açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
