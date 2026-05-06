Huzurevleri yönetmeliği Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde büyüklerimiz için büyük bir titizlikle yürüttüğümüz yaşlı bakım hizmetlerinin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Kıymetli çınarlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek, konforlarını daha ileri seviyeye taşıyabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Değerli büyüklerimize ve büyük Türkiye ailemize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı