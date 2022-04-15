Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı - Haberler

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Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Neriman Çilingir Huzurevi'nde konaklayan yaşlılar, bocce ve bilardoda iddialı olduğunu kendilerini ziyarete gelen Vali Cevdet Atay'a gösterdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Neriman Çilingir Huzurevi'nde konaklayan yaşlılar, bocce ve bilardoda iddialı olduğunu kendilerini ziyarete gelen Vali Cevdet Atay'a gösterdi.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesinde bulunan ve yaşlılara hizmet veren Neriman Çilingir Huzurevin'ni Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ziyaret etti. Huzurevi sakinlerinin hazırladığı sergiyi ziyaret eden Vali Atay, daha sonra bocce ve bilardo sporu ile ilgilenen sakinlerle buluştu. Daha önce başarılı sonuçlar elde eden Bocce takımı ile beraber oyun oynayan Vali Atay'a yaşlılar, iddialı olduklarını gösterdi. Boccede en yüksek puanı toplayan yaşlılar, bilardoda da başarılı oldu. Vali Atay huzurevi sakinleri ile daha sonra sohbet ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

Huzurevi sakinleri Bocce ve Bilardoda iddialı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ercan öztürk, Bahçeşehir, Huzurevi, Düzce, Yerel, Haberler

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