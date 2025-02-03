Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin

Törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor: Bölge 5.1 ile sallandı

Ege'de depremlerin büyüklüğü giderek artıyor
YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı

Türkiye sınırı kan gölü! Bomba yüklü araçla 21 kişiyi öldürdüler
Lüks rezidanstaki bomba saldırıda Rus komutan hayatını kaybetti

Putin'i yıkan suikast! Lüks rezidanstan geriye bu görüntü kaldı

Hutbeler, Haftada 22 Milyon Kişiye Ulaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını ve dini iletişimde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Hutbelerin, toplumun hayra çağrılmasında en etkili iletişim aracı olduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin milyonlarca insana ulaşmanın en önemli vasıtası olduğunu belirterek, hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hutbe Hizmetleri Çalıştayı"na katıldı.

"Hutbelerimiz her hafta 22 milyon insana ulaşıyor"

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Erbaş, hutbenin milyonlarca insana ulaşmanın en önemli vasıtası olduğunu hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Evlerde Diyanet Televizyonu ve Diyanet radyoları vasıtasıyla evlerinde hutbemizi bekleyen binlerce ev hanımı var. Ayrıca hutbemizi bir gün öncesinden internet ortamına koyduğumuz için perşembe gününden acaba; 'yarınki Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?' diye merak edenleri de saydığımız zaman çok daha fazla rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbe ile ilgili yapmış olduğumuz bu çalıştayın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"İnsanları hayra çağırmanın en etkili yolu hutbedir"

Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına toplumu din konusunda aydınlatma görevi verildiğine dikkati çeken Erbaş, "Bir de Kur'an'ın bize yüklediği bir görev tanımı var; 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte felaha ulaşan onlardır.' Biz insanları hayra nasıl çağıracağız, iyiliği neyle emredeceğiz, kötülükten nasıl men edeceğiz? Bunu çeşitli yolları var, bu yollar içerisinde en etkili olanı hutbedir" dedi.

"Hutbelerimizi Kur'an ve sünnet çizgisinde hazırlıyoruz"

Erbaş, Peygamber Efendimizin en etkili hutbesinin Veda Hutbesi olduğunu dile getirerek, "Veda Hutbesi'nde Allah Resulü Efendimizin bize bir vasiyeti var, 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız; Allah'ın Kitabı ve Resul'ünün sünneti' buyuruyor. Bizde hutbelerimizde Allah'ın kitabını ve Resul'ünün sünnetini dikkate alarak olmazsa olmazımız olarak görüyor ve hutbelerimizi bu çizgide hazırlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Canlı yayında isyan etti
img

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
img

En mutlu günlerinde gelinin hareketi damadı dumura uğrattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor
Şarkıcı Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı

Zara'nın cesur sahne kostümü ağızları açık bıraktı
Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı sinirlendirdi! Misilleme gecikmedi

Engin Polat'ın ifşası Dilan Polat'ı çıldırttı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.