Hüseyin Erginyürek Genel Başkan Yardımcısı oldu

Kars'ta başlayan eğitim ve meslek hayatını, sahada gösterdiği üstün başarılar ve sendikal çalışmalarıyla taçlandıran Hüseyin Erginyürek, Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcılığı (Saha Koordinasyonu) görevine atandı.

1995 yılında Kars'ta dünyaya gelen ve eğitim hayatını yine bu kadim şehirde tamamlayan Hüseyin Erginyürek, öğrencilik yıllarından itibaren sosyal ve mesleki alanda gösterdiği azimle dikkatleri üzerine çekti. Kars Faik-Fikriye Torunoğulları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden 2014 yılında mezun olan Erginyürek, öğrencilik yıllarında Kafkas Halk Oyunları ekibindeki başarılarıyla ve İspanya'da tamamladığı yurt dışı staj eğitimiyle vizyonunu genç yaşta genişletti.

Meslek hayatına 2014 yılında Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde adım atan Erginyürek, özel sektör deneyiminin ardından 2015 yılında Ardahan Devlet Hastanesi'ne, 2017 yılında ise Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne atandı.

Kariyeri boyunca yalnızca hastane duvarları arasında değil, sahada da aktif rol üstlendi. UMKE gönüllüsü olarak; Suriye sınırındaki kritik görevler, Elazığ ve Adıyaman depremleri gibi büyük afet bölgelerinde hayat kurtaran çalışmalarda yer alarak örnek bir özveri sergiledi.

Mesleki gelişimini sürekli kılan Erginyürek; Anestezi, Sahne Sanatları ve Oyunculuk ile Sağlık Yönetimi alanlarındaki lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayarak entelektüel derinliğini artırdı.

Bu birikimini sendikal çalışmalara taşıyan Erginyürek, 2022 yılının Ekim ayında Genç Sağlık Sendikası Kars İl Başkanı olarak görev yapmaya başladı. 2023 yılında ise sendikanın Türkiye'deki ilk şubesinin Kars'ta kurulmasında öncü rol oynayarak vizyoner bir liderlik sergiledi.

Gösterdiği büyük başarılardan dolayı Genç Sağlık Sendikası yönetimi tarafından takdirle karşılanan Hüseyin Erginyürek, geçtiğimiz hafta Ankara'da Genel Başkan Yardımcısı (Saha Koordinasyonu) olarak görevine resmen başladı.

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Erginyürek'in tecrübesiyle sendikal güce güç katacağına inandığını belirterek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı