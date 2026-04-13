Ayvalık Hüsamettin Cindoruk'u unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türk siyasetinin duayen ismi Hüsamettin Cindoruk'un 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, isminin açıklanmasını istemeyen Ayvalıklı bir iş adamı ve ailesi Cindoruk'un ruhu için Saatli Camii'de sela okutup, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda lokma hayrı yaptırdı.

TBMM'nin eski Başkanı ve Türk siyasetinin önemli dönemlerine imzasını atmış bir devlet adamı olan Hüsamettin Cindoruk'un ruhu için yapılan lokma hayrına Ayvalık halkının da ilgisi yoğun oldu.

Lokma dağıtımı sırasına giren vatandaşlar, Cindoruk için dualarını esirgemedi. - BALIKESİR

