Hurda Yığınlarından Türk Bayrağı Çıkardı

Hatay'ın Payas ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çalışan Emir Kurt isimli gencin hurda yığını içerisindeki Türk bayrağını yığının içinden çıkardığı anlar gururlandırdı.

Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde abisiyle birlikte geri dönüşüm fabrikasında çalışan Emir Kurt, hurda yığınlarının arasında Türk bayrağı olduğunu fark etti. Hurda yığınının tepesine kadar çıkan işletme personeli Emir Kurt, ay yıldızlı bayrağı hurdaların arasından aldı. Genç adamın bu anlarıysa cep telefonu kamerasıyla an be an görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan gencin Türk bayrağı hassasiyeti ilgi odağı oldu. Hurda yığınlarının arasından çıkarılan ay yıldızlı bayrak, iş makinesinin bomuna bağlanarak yeniden dalgalandırıldı.

"Kendini Türk hisseden herkesin yapması gereken bir şey aslında nerede ne koşullarda yaşadığının bir önemi yok"

Çok duygulandığını dile getiren 21 yaşındaki Emir Kurt, hiç düşünmeden hurdaların üzerine çıktığını belirterek, "Halil Can Kurt abim ile birlikte çalıştığım firmada öğle arasına çıkacaktık, bayrağımızı hurdaların arasında gördü ve onu oradan al gel dedi. Bende indim biraz zorlandım çıkarken ama yaralanma riskim olmasına rağmen buna değdi. Bayrağımız oradan aldım. Göklerde sallandırdım. Kendini Türk hisseden herkesin yapması gereken bir şey aslında yani nerede ne koşullarda yaşadığının bir önemi yok. Ben Türk'üm diyen herkesin bunu yapması gerekiyor. Bu bayrak altında yaşadığımız sürece kim olduğumuzun bir önemi yok başlıca vazifemiz, Bayrağımızı başımızın üzerinde tutmaktır. Ben de o an yapmam gerektiğini hissettim. Hiç düşünmeden hurda yığınların üzerine çıktım bayrağı aldım aşağı indim. Herkes gibi bende duygulandım Bayrağımız iş makinemizin önünde hemen başımızın üzerinde şu an asılı bir şekilde duruyor, temizledik bir güzel oraya astık" ifadelerini kullandı. - HATAY