Hünerli anneler en güzel yaprak sarması için yarışacak

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, Anneler Günü'ne özel etkinlikte hünerli annelerimizi bir araya getirecek.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si olan KUMSMALL AVM, Anneler Günü'ne özel etkinlikte hünerli annelerimizi bir araya getirecek. 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan Sarma Yarışması'nın sunuculuğunu Ünlü İsimler Faik Öztürk ve Gaye Turgut Evin üstlenecek.

Kayseri ve ülkemiz mutfağının en önemli lezzetlerinden Yaprak Sarmasının en güzelleri 13 Mayıs Cumartesi günü KUMSMALL AVM'de seçilecek. Anneler Günü'ne özel etkinliğe katılmak isteyen annelerimiz, en az 1 kilo zeytinyağlı yaprak sarmayı sarıp, pişirerek 13 Mayıs Cumartesi Günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılabilecek.

Sarma Yarışmasının sunuculuğunu Ünlü İsimler Faik Öztürk ve Gaye Turgut Evin üstlenecek. Yarışmada birinci olan annemize Kelebek Mobilya'dan oturma grubu, ikinciye 10 bin TL'lik hediye çeki, üçüncüye ise 5 bin TL'lik hediye çeki verilecek. Yarışmaya katılan diğer annelerimize ise 200 TL değerinde CrocusPark Biniş Kartı hediye edilecek. - KAYSERİ