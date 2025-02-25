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Hulusi Akar Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Hulusi Akar Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Anadolu Üniversitesi'ne yaptığı ziyarette üniversitenin çalışmaları ve gelecekteki hedefleri hakkında bilgi aldı. Eğitimin ve savunma sanayisinin iş birliği konuları ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı, 28. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Eski Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında bulunduğu Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile bir araya gelen Akar, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede, eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliği konuları ele alınırken, Hulusi Akar üniversitenin akademik başarılarını yakından takip ettiğini ve bilimsel gelişmeleri desteklediğini ifade ederek Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Adıgüzel ise TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a üniversitenin projeleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgiler vererek, ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Ziyarette Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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