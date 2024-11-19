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Hükümlüler, Ara Tatilde Okul Bakımında Görev Aldı

Hükümlüler, Ara Tatilde Okul Bakımında Görev Aldı
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Bayburt'ta, denetimli serbestlik kapsamında çalışan hükümlüler Çatıksu ilkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nda ara tatil döneminde boya, bakım ve temizlik çalışmaları yaptı. Bu süreçte hem okulların ihtiyaçları karşılandı hem de hükümlülerin rehabilitasyonu sağlandı.

Denetimli serbestlik tedbiri altında cezalarının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak yerine getiren hükümlüler tarafından Aydıntepe ilçesinde bulunan Çatıksu ilkokulu ve Çatıksu İmam Hatip Ortaokulunda çocukların okulda bulunmadığı 11-15 Kasım ara tatil döneminde boya-badana, bakım-onarım ve temizlik çalışması yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda okulun derslikleri yenilenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yapılan bu çalışma ile okulların ihtiyaçları karşılanırken, aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlanması, çalışma disiplini kazanmaları, toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmeleri ve bu sayede kamuya verilen zararın giderilmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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