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Hrant Dink'in katilinin isim değiştirme talebi

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Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın Trabzon'da ismini değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve 16 yıl süren hapis cezasının ardından geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'ın memleketi Trabzon'da ismini değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım tarihinde koşullu salıverilme kapsamında tahliye olan ve ardından izini kaybettiren Ogün Samast, geçtiğimiz 6 Aralık tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ortaya çıkmıştı. Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakkında açılan dava çerçevesinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Akçaabat Adliyesi'nden bağlanmıştı. Duruşmada Samast, iddianamenin kendisine duruşma günü ulaştığını ve inceleyemediğini belirterek mahkemeden savunma hazırlayabilmek için süre talep etmiş, mahkeme, Ogün Samast ile avukatına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine karar vermesi üzerine duruşmadaki SEGBİS bağlantısından ayrılmıştı.

Ogün Samast hakkında mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, duruşma 6 Mart 2024'e ertelenmişti. Duruşma sonrası Samast'ın Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak adının değiştirmek için talepte bulunduğu öğrenildi. İsmini hangi isimle değiştireceği ile ilgili olarak ise bir bilgi verilmedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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