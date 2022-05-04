Höyük Köyü, Bir Asırlık Bayramlaşma Geleneğini Sürdürüyor

OSMANİYE (ANKA) - BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük Köyü'nde, yaklaşık bir asırlık köy meydanında bayramlaşma geleneği sürdürülüyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden köylerine gelen vatandaşlar, bayramın 3.günü köy meydanında toplanarak bayramlaştı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Höyük Köyü'nde, vatandaşlar köy meydanında toplanarak bayramlaşma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Bayramlaşma geleneğinin bir asırdır sürdüğünü belirten 77 yaşındaki Rahma Çamlıca, "Bayram yeri diye toplanıyorduk yemek yapılıyordu, yeniyordu. Kur'an okunuyordu, aile hep birbirleriyle bayramlaşıyordu, birlik beraberlik yapılıyordu. Bir asır geçti benim aklım erdi ereli çocukluğumdan beri yapılıyor" dedi.

"BERABER OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Sevgi Kara ise, "Ben de buraya gelin olarak geldim. Yıllardır da bu uygulama devam ediyor. Bayramlaşıyoruz, güzel bir uygulama. Aynı zamanda burada bir kişi o yıl yemek veriyor, herkes kanını doyuruyor, mutlu bir şekilde ayrılıyoruz evlerimize gidiyoruz. Çok mutluyuz burada beraber olmaktan" diye konuştu.

Şevket Çamlıca, "Bir asırdır devam eden geleneklerimizi biz bu şekilde çocuklarımıza aktararak, nesiller boyu devam etmesini sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızda birbiriyle iletişimi bağlantısı ve dayanışmasının son derece mükemmel olmasını istiyoruz, bunda da inşallah başarılı olacağız" dedi.