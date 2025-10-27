Haberler

Horasan'da Koyun Sürüsüne Kurt Saldırısı

Horasan'da Koyun Sürüsüne Kurt Saldırısı
Güncelleme:
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasan Bey köyünde, merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar aniden saldırdı. Çobanların müdahalesi sayesinde kurtlar kaçtı, ancak 3 koyun telef oldu. Olay köyde tedirginliğe yol açtı.

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasan Bey köyünde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Merada otlayan sürüye aniden dalan kurtlar, çobanlar tarafından son anda fark edildi. Çobanların müdahalesiyle kurtlar kaçtı ancak 3 koyun telef oldu.

Olay köyde tedirginliğe neden olurken, sürü sahipleri saldırının çok kısa sürede gerçekleştiğini, fark edilmeseydi zararın daha büyük olacağını belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
