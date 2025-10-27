Horasan'da Koyun Sürüsüne Kurt Saldırısı

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasan Bey köyünde koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Merada otlayan sürüye aniden dalan kurtlar, çobanlar tarafından son anda fark edildi. Çobanların müdahalesiyle kurtlar kaçtı ancak 3 koyun telef oldu.

Olay köyde tedirginliğe neden olurken, sürü sahipleri saldırının çok kısa sürede gerçekleştiğini, fark edilmeseydi zararın daha büyük olacağını belirtti. - ERZURUM