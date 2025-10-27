Horasan'da Koyun Sürüsüne Kurt Saldırısı
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Hasan Bey köyünde, merada otlayan koyun sürüsüne kurtlar aniden saldırdı. Çobanların müdahalesi sayesinde kurtlar kaçtı, ancak 3 koyun telef oldu. Olay köyde tedirginliğe yol açtı.
Merada otlayan sürüye aniden dalan kurtlar, çobanlar tarafından son anda fark edildi. Çobanların müdahalesiyle kurtlar kaçtı ancak 3 koyun telef oldu.
Olay köyde tedirginliğe neden olurken, sürü sahipleri saldırının çok kısa sürede gerçekleştiğini, fark edilmeseydi zararın daha büyük olacağını belirtti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel