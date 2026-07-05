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Karadeniz'de konser böyle olur: Sağanak yağmur başladı, onlar horona devam etti

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Artvin'in Hopa ilçesinde Kazım Koyuncu anısına düzenlenen konserde bastıran sağanak yağmura rağmen vatandaşlar alanı terk etmeyip yağmur altında horon oynadı.

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen konserde aniden bastıran sağanak yağmura yakalanan vatandaşlar, alanı terk etmek yerine müziğin ve yağmurun tadını çıkardı. Yağmur altında horon oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Artvin'in Hopa ilçesinde sanatçı Kazım Koyuncu anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında konser gerçekleştirildi. Sahne alan Erdem Akın, sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi.

Konserin ilerleyen dakikalarında başlayan sağanak yağışa rağmen vatandaşlar alandan ayrılmadı. Karadeniz insanının yağmurla iç içe yaşamına yakışır görüntülerin ortaya çıktığı konserde, müziğin ritmine kendini bırakan vatandaşlar sahne önüne inerek yağmur altında horon oynadı.

Islanmalarına aldırış etmeyen vatandaşlar, tulum ve müzik eşliğinde dakikalarca eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Kameralarına da yansıyan anlarda, konser alanındakilerin yağmura rağmen coşkularını sürdürdüğü görüldü.

Karadeniz'de konserlerin yağmurla da güzel olduğunu gösteren vatandaşlar, unutulmaz bir gece yaşadı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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