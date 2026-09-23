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Hopa'da Halkevleri okullardaki şiddete karşı yürüyüp önlem çağrısı yaptı

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Hopa'da Halkevleri okullardaki şiddete karşı yürüyüp önlem çağrısı yaptı
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Hopa'da Halkevleri üyeleri, okullarda artan şiddet ve eğitim sorunlarına dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Grup, psikolojik danışman sayısının artırılmasını, öğretmenlere yönelik şiddete karşı önlem alınmasını ve okul güvenliğinin bilimsel yöntemlerle ele alınmasını istedi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Hopa'da Halkevleri üyeleri, okullarda artan şiddet ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Grup, psikolojik danışman sayısının artırılması, öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi ve okul güvenliği için etkin önlemler alınmasını istedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Halkevleri üyeleri, okullarda artan şiddete dikkat çekmek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Hüsnü Ciner İlkokulu önünde başlayan yürüyüş, Hopa Meydanı'nda sona erdi.

Halkevleri üyeleri, okullardaki şiddetin yalnızca bireysel olaylarla açıklanamayacağını belirterek, psikolojik danışman sayısının artırılması, akran zorbalığıyla mücadele edilmesi, öğretmenlere yönelik şiddete karşı etkin önlemler alınması ve okul güvenliğinin bilimsel yöntemlerle ele alınması çağrısında bulundu.

Hopa'daki eğitim sorunlarına da dikkati çeken grup, Yavuz Selim Ortaokulu'nun güçlendirme ve tadilat sürecinin öğrenciler, öğretmenler ve veliler açısından sorun yarattığını, Sundura Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde ise kömür kullanımına bağlı hava kirliliği yaşandığını savundu.

Eğitim bütçesinin artırılmasını ve çocuk işçiliğinin önlenmesini isteyen Halkevleri üyeleri, eğitimin parasız, eşit, bilimsel ve nitelikli olması gerektiğini belirtti. Açıklamanın ardından eylem, "Sustukça sıra sana gelecek" sloganları ve alkışlarla sona erdi.

Kaynak: ANKA
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