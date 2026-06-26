Hopa'da Milli Eğitim'e "Karne": Bu Karneyle Yusuf Tekin'in İstifa Etme Zamanı Geldi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi ile Liseli Genç Umut'un çağrısıyla Hopa Parkı'nda bir araya gelen öğretmenler, veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarını "karne" üzerinden değerlendirdi. Grup adına yapılan açıklamada, eğitimin kamusal bir hak olduğu vurgulanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifaya çağrıldı.

"Milli Eğitim'e Karneyi Biz Veriyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar ellerinde "Okullarımız ticarethane olmayacak" yazılı dövizler taşıdı. Açıklama öncesinde sık sık "Haklıyız, kazanacağız", "Parasız, bilimsel, laik, nitelikli eğitim", "Eğitim haktır, satılamaz", "Patronların Bakanı Yusuf Tekin istifa" ve "Mücadele dersini öğretmenler veriyor" sloganları atıldı."

" O KULLAR T İ CARETHANE DEĞ İ L, EĞ İ T İ M KAMUSAL B İ R HAKT I R"

Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi ve Liseli Genç Umut adına yapılan açıklamada, eğitim sisteminin giderek piyasalaştırıldığı, öğrencilerin geleceksizlikle, öğretmenlerin ise güvencesizlikle karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, velilerin çocuklarının geleceğine ilişkin ciddi kaygılar taşıdığı belirtilerek, mesleki eğitim politikalarının öğrencileri ucuz iş gücüne dönüştürdüğü savunuldu. Eğitimin, özel sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği öne sürülen açıklamada, bu anlayışın hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin geleceğini olumsuz etkilediği kaydedildi.Açıklamada, "Eğitim kamusal bir haktır, satılamaz. Okullar ticarethane değildir. Parasız, bilimsel, laik, demokratik ve nitelikli eğitim istiyoruz. Eğitime bakan bir Milli Eğitim Bakanı istiyoruz. Bu karneyle artık Yusuf Tekin'in istifa etme zamanı geldiğini söylüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın ardından katılımcılar, haklı talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleyi büyütmeye ve dayanışmayı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: ANKA