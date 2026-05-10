Hopa'da Anneler Günü yeşil sahada kutlandı

Artvin'in Hopa ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte anneler, çocuklarıyla birlikte parkur yarışlarına katılarak eğlenceli anlar yaşadı. Tulum eşliğinde horon oynayan annelere 'Futbol Yıldızı' katılım belgeleri verildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde anneler, çocuklarıyla birlikte yeşil sahaya inerek parkur yarışlarında ter döktü, tulum eşliğinde horon oynadı.

Artvin'in Hopa ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla renkli bir etkinlik düzenlendi. Hopa Çaykur Rizespor Futbol Okulu tarafından organize edilen programda, çocuklarının antrenmanlarını tribünden takip eden anneler bu kez sahaya inerek çocuklarıyla birlikte yarıştı.

Etkinlik kapsamında anne ve çocuklar için özel parkur hazırlandı. Koordinasyon çemberlerinden atlama, engel geçme ve huniye halka geçirme gibi etaplarda anneler ve çocukları omuz omuza mücadele etti. Eğlenceli anlara sahne olan yarışlarda annelerin performansı izleyenlerden alkış aldı.

Programda Karadeniz kültürünün vazgeçilmezlerinden tulum da yeşil sahada yankılandı. Yarışların ardından anneler, çocuklar ve antrenörler tulum eşliğinde horon oynadı. Sahadaki renkli görüntüler kameralara yansıdı.

Etkinliğin sonunda sahada ter döken annelere, günün anısına hazırlanan "Futbol Yıldızı" katılım belgeleri takdim edildi. Spor, kültür ve eğlencenin bir arada yaşandığı program, anneler ve çocuklar için unutulmaz bir Anneler Günü anısı oldu. - ARTVİN

