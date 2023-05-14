Honaz Belediye Başkanı Kepenek, Oyunu Kullandı: "Barış, Özgürlük ve Adalet İçin Oyumuzu Kullandık"
Yerel Haberler
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, oyunu kullandı. Başkan Kepenek, "Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, oyunu kullandı. Başkan Kepenek, "Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu, eşi Kalbiye Kepenek ile birlikte Honaz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.
Başkan Kepenek, "Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum. İlçemizde şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Görevlilerimiz sandıkların başında halkımızın iradesine sahip çıkmaya devam ediyor. Allah'ın izniyle 2. yüzyılı demokrasi ile taçlandıracağız. Akşam saatlerinde açıklanacak seçim sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Oy kullanan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Bu seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
Kaynak: ANKA / Yerel