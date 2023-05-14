Honaz Belediye Başkanı Kepenek, Oyunu Kullandı:  'Barış, Özgürlük ve Adalet İçin Oyumuzu Kullandık'

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, oyunu kullandı. Başkan Kepenek, "Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, oyunu kullandı. Başkan Kepenek, "Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan 14 Mayıs seçimlerinde oyumuzu, hak, hukuk ve adaletten yana kullandık. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize bahar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu, eşi Kalbiye Kepenek ile birlikte Honaz Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'nda kullandı.