Hizbullah, İsrail tankının vurulma anlarını paylaştı

İsrail'in Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik işgali sürerken Hizbullah, İsrail ordusuna ait unsurları hedef almaya devam ediyor. Hizbullah, dün Lübnan'ın Tyre bölgesinde, İsrail sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Alma eş-Şaab köyü yakınlarında yeni kurulan bir İsrail askeri mevziyi insansız hava aracıyla hedef aldı. Saldırıya ilişkin görüntüler ise bugün kamuoyuyla paylaşıldı. Yayınlanan görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının hedef alındığı anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca tankın içindeki bir İsrail askerinin panik halinde araçtan çıkarak saldırıdan kaçmaya çalıştığı görüldü. - BEYRUT

