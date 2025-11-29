Haberler

Hizbullah Lideri Kasım: Yeni Bir Savaş İhtimali Var

Hizbullah lideri Naim Kasım, Haytham Ali Tabtabai'nin İsrail saldırısında öldürülmesine misilleme yapacaklarını açıklayarak, Lübnan-İsrail arasında yeni bir savaşın ihtimaline dair uyarılarda bulundu.

Hizbullah lideri Naim Kasım, Hizbullah'ın ikinci ismi Haytham Ali Tabtabai'nin İsrail saldırısında öldürülmesine misilleme için zaman belirleyeceklerini duyurarak, "Lübnan-İsrail arasında bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in 23 Kasım'da Lübnan ile arasındaki ateşkesi ihlal ederek başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın iki numaralı ismi olarak bilinen Haytham Ali Tabatabai'ye hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Kasım, Hizbullah'ın İsrail'in saldırısına karşılık verme hakkının bulunduğunu vurgulayarak, bir misilleme için zaman belirleneceğini aktardı. Ayrıca İsrail'in daha geniş kapsamlı hava saldırılarının Hizbullah üzerinde bir etkisi olmayacağını belirtti. Kasım, Lübnan ile İsrail arasında yeni bir savaşın patlak vermesi ihtimaline ilişkin, "Gelecekte bir savaş çıkmasını mı bekliyorsunuz? Belki çıkabilir evet, böyle bir ihtimal var. Ancak ortada savaş yaşanmaması ihtimali de var" ifadelerini kullandı.

Kasım açıklamasında Hizbullah'ın yeni bir savaş senaryosuna yönelik tutumuna ilişkin detay vermezken, Lübnan'a "ordu ve halkına güvenerek" İsrail'e karşı bir plan hazırlaması çağrısında bulundu.

Hizbullah lideri Kasım ayrıca Katolik Kilisesi'nin Dini Lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sonra Lübnan'a geleceğine değinerek, "Papa'nın ziyaretinin İsrail'in saldırganlığının sonlandırılmasında ve bölgede barışın sağlanmasında bir rol oynamasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail, saldırı hakkında ABD'yi bilgilendirmemişti

Saldırının düzenlendiği 23 Kasım tarihinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi'nden yapılan açıklamada, Tabatabai'nin hedef alındığı doğrulanarak, "İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde, Hizbullah'ın askeri olarak güçlenmesini ve silahlanma çabalarını yöneten liderini vurdu. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in tavsiyesi üzerine saldırı emrini verdi. İsrail, hedeflerine ulaşmak için her yerde ve her zaman harekete geçmeye kararlıdır" denilmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li üst düzey bir yetkili, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı hakkında İsrail'in ABD'yi bilgilendirmediğini ifade etti. - BEYRUT

