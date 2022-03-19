Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu - Haberler

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Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

Bitlis'in Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Selim Kaplan seçildi.

Bitlis'in Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanlığına Selim Kaplan seçildi.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen seçimde; Çetin Aktaş, Ersin Aslan ve Selami Kaplan yarıştı. Oyların 328'ini alan Kaplan, Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak seçildi. Selim Kaplan, tebrikleri kabul ederek, üyelere teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

Hizan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Ersin Aslan, Cumhuriyet, Bitlis, Yerel, Haberler

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