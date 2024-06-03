Üye Girişi
Haberler

Hitit Üniversitesi, İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım Projesiyle Gençlerin İstihdamına Destek Oluyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi tarafından yürütülen 'İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım' projesi kapsamında farkındalık toplantısı düzenlendi. Proje, 15-29 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmelerine yönelik iş arama ve yerleştirme süreçlerine destek sağlamayı amaçlamaktadır.

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasasını Destekleme Programı (Neetpro)" hibe programı kapsamında Hitit Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan "İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım" projesi devam ediyor.

Proje kapsamında farkındalık toplantısı düzenlendi. Toplantıda proje koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Doğan Demirci, projenin amaçları arasında yer alan finansal muhasebe ve genel beceri eğitimleri yoluyla 15-29 yaş arasındaki gençlerin istihdam edilmelerine yönelik yürütülen iş arama ve yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nurcan Baykam da, üniversite olarak ulusal ve uluslararası projeler kapsamındaki yapılan faaliyetlerden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaptıkları sunumlarla projeye destek sağlayan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ganite Kurt'a ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Serkan Özdemir'e teşekkür etti. Baykam, ayrıca üniversitenin bölgedeki istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerde gerekli destekleri sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.

Programda "Değer-Fiyat İlişkisinde Kurumsal Raporlamanın Rolü" konulu sunum yapan Prof. Dr. Fevzi Serkan Özdemir, işletmelerde muhasebe birimleri tarafından üretilen finansal raporlar aracılığıyla işletmelerin finansal durumu hakkında işletme içindeki ve dışındaki ilgili taraflara işletmenin finansal durumu hakkında bilgiler sağlandığını ifade etti. Özdemir, bu noktadan hareketle muhasebe meslek mensupları tarafından hazırlanan finansal raporların gerçeğe uygunluğunun sağlanmasının işletmelere, topluma ve kamuya yarar sağlayacağını söyledi.

Prof. Dr. Ganite Kurt ise, "Muhasebe Meslek Etiği" konulu sunum yaparak, muhasebe meslek mensuplarının mesleki sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona erdi.

Toplantıya Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı, Hitit Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç, Anadolu Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Derneği Başkanı Seyfettin Zengin, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim elemanları ve projeye ilgi duyan gençler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hitit Üniversitesi Eğitim Yerel Güncel Haberler

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 3 Haziran Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Yalan 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Yalan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Haziran Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kurban eti ile neler yapılabilir? Kurban eti ile yapılan en iyi yemek tarifleri İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Vizontele ne zaman, nerede çekildi? Vizontele filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Vizontele filmi oyuncuları kim? Vizontele filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele özeti! #128250 3 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 3 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title