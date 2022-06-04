Hisarcıklıoğlu: "Ortak akıl ve diyalogla sıkıntı çözülür" - Haberler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu Devrek'e geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu bir dizi açılış ve ödül töreni için Devrek' geldi

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasının davetlisi olarak ilçeye gelen Hisarcıklıoğlu oda bünyesinde faaliyete geçirilecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin açılışını gerçekleştirirken, ardından da Ekonomiye Değer Katanlar ödül merasimine katıldı.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen programa bölgenin ileri gelen sanayici ve iş insanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen organizasyonda söz alan TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, "Göreve geldiğimizden günden bu tarafa akretide oda olmamız nedeniyle çalışmalarımıza hız vermiş bulunmaktayız. Odalar birliğince yapılan akreditasyonda çalışmalarında üyelerimizin ve personelimizin gelişimine özen göstermekteyiz ve bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıolu ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün Devrek'in onur günü. Devrek'e değer katan ve Devrek yıldızlarına fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini takdim etmek istiyoruz. Bastonuyla, kızılcık ve beyaz baklavasıyla Mesut Özil'le ilçenin gönlümüzde apayrı bir yeri vardır. İlçe orman ürünleri ve seramik sanayinde de hızla gelişip büyüyor. Ayrıca doğa turizminde de burada önemli bir potansiyel var. İnşallah sizlerin gayretiyle bunları değerlendireceğiz ve Devrek'i zenginleştireceğiz. Evet şu sıralar biraz sıkıntımız var bunun farkındayız. Ama ben ümitsiz değilim, bizim tek eksiğimiz sistematik çalışmıyoruz. Ortak akıl ve diyalogla sıkıntı çözülür" diye konuştu.

Konuşmaların ardından oda bünyesinde hayata geçirilen Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine desteklerinden dolayı iş insanlarına ödülleri verilirken, program sonunda da oda başkanı Haldun Hacıkulaoğlu tarafından Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ilçenin sembolü oklan Devrek Bastonu takdim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel