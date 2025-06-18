Hisarcıklı şehit asker Yavuz mezarı başında anıldı

Hisarcıklı şehit asker Yavuz mezarı başında anıldı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz, şehadetinin 35. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehit asker Ahmet Yavuz, şehadetinin 35. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

1990 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki çatışmada şehit olan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Ahmet Yavuz unutulmadı. Yavuz, şehadetinin 35. yılında ilçeye bağlı Yukarı Yoncağaç köyündeki mezarı başında Kaymakam Muhammet Samet Bahar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve şehit askerin ailesinin katılımıyla dualarla anıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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