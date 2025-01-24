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Hisarcık'tan 58 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı

Hisarcık'tan 58 kişilik umre grubu kutsal topraklara uğurlandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 58 kişilik grup dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 58 kişilik grup dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler, yapılan sohbet ve duanın ardından yakınlarıyla helalleşip, vedalaşan umre yolcuları kurban kesilerek kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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