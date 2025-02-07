Hisarcık'ta Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Saklar ve Kızılçukur köylerine ilk atamaları gerçekleşen 2 din görevlisine cübbe ve fes giydirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Saklar Köyü imamı Celal Arslan ve Kızılçukur Köyü imamı Mustafa Sarıöz'ü görev yaptıkları köy camilerinde ziyaret ederek sarık cübbelerini giydirip hayırlı olsun temennisinde bulundu. Daha sonra Müftü Akyol tarafından, yeni imam hatiplerin hayırlı hizmetlere vesile olmaları ve bu görevde mahcup olmamaları için dua edildi. - KÜTAHYA