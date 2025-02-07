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Hisarcık'ta Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi

Hisarcık'ta Yeni Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Giydirildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Saklar ve Kızılçukur köylerine atanan yeni din görevlilerine cübbe ve fes giydirilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. İlçe Müftüsü Akyol, yeni imam hatipler için dua etti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Saklar ve Kızılçukur köylerine ilk atamaları gerçekleşen 2 din görevlisine cübbe ve fes giydirildi.

İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Saklar Köyü imamı Celal Arslan ve Kızılçukur Köyü imamı Mustafa Sarıöz'ü görev yaptıkları köy camilerinde ziyaret ederek sarık cübbelerini giydirip hayırlı olsun temennisinde bulundu. Daha sonra Müftü Akyol tarafından, yeni imam hatiplerin hayırlı hizmetlere vesile olmaları ve bu görevde mahcup olmamaları için dua edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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