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Hisarcık'ta Şifalı Sıcak Suda Yüzme Keyfi

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bulunan termal tesislerde, gündüz 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında 41 derece sıcaklıktaki açık havuzda yüzme keyfi yaşanıyor. Şifalı sıcak suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık sorununa iyi geldiği biliniyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Sefaköy'deki termal tesislerinde gündüz 35 dereceye ulaşan hava sıcaklığında 41 derece sıcaklıktaki açık havuza giren vatandaşlar hem açık havada yüzme keyfini yaşıyor, hem de şifa buluyorlar.

140 metrekarelik havuza akan 41 derece sıcaklıktaki şifalı sıcak suyun kalsiyum, magnezyum sülfat, bikarbonat içerdiğini belirten Termal tesis sahibi Ekrem Sarpaşan, "Şifalı sıcak suların romatizmal hastalıklar başta olmak üzere deri hastalıklarında, kas ve eklem ağrılarında, çeşitli kadın hastalıklarında ve içme kürleriyle de, böbrek taşı, mide, barsak sistemi, karaciğer safra kesesi hastalıklarında etkili olduğu bilinmektedir. Üzeri açık havuzun derinliği 1.85 ve 70 santimetredir. Dertlerine şifa bulmak amacıyla tesislerimize gelen vatandaşlar hava sıcaklığının 35 derecelere çıktığı yöremizde 41 drece sıcaklıktaki açık havuzda hem yüzerek, hem de şifalı sıcak sudan içerek şifa buluyorlar" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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