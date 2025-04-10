Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi

Minguzzi davası ertelendi! Savcının her iki sanık için bir talebi var
13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi

13 yıl sonra bir ilk! Beştepe'deki tarihi zirve 1,5 saat sürdü
Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi

Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri bulundu
Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

Trump'ın geri adımı sonrası Avrupa Birliği'nden yeni karar

Hisarcık'ta şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu

Hisarcık'ta şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası okutulan mevlide İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Din görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan dua, şehit polis ve askerlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara namaz çıkışında polisler tarafından çikolata ve gül suyu ikram edilirken, cami cemaati emniyet mensuplarının Polis Teşkilatı'nın kuruluşunu kutladılar. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.