Hisarcık'ta şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde şehit polis ve askerler için mevlit okutuldu.

Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası okutulan mevlide İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Din görevlilerince okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından yapılan dua, şehit polis ve askerlerin ruhlarına hediye edildi. Camiye gelen vatandaşlara namaz çıkışında polisler tarafından çikolata ve gül suyu ikram edilirken, cami cemaati emniyet mensuplarının Polis Teşkilatı'nın kuruluşunu kutladılar. - KÜTAHYA