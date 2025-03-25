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Hisarcık'ta Ramazan Etkinliğiyle İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Dağıtımı

Hisarcık'ta Ramazan Etkinliğiyle İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Dağıtımı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk ilkokulunda, veli, öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan 27 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Okul müdürü Pelin Solak, etkinlikle yardımseverlik ve paylaşma kavramlarını öğrencilere aşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk ilkokulunda veli, öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanan 27 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bildirildi.

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde bütün sınıflardan duyarlı ve yardımsever velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin katkılarıyla toplam 27 gıda kolisinin hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak, "Düzenlediğimiz Ramazan ayı etkinliği ile öğrencilerimize yardımseverlik, empati, paylaşma, birlik ve beraberlik kavramlarını aşılamayı hedefledik. Etkinliğimize katkıda bulunan başta Müdür Yardımcımız Şevket Şen olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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