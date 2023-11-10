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Hisarcık'ta özel öğrencilerin 10 Kasım gösterisi

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Yerel Haberler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinde Özel Sınıf öğrencilerinin yaptıkları 'Atatürk' konulu pano büyük ilgi gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinliklerinde Özel Sınıf öğrencilerinin yaptıkları 'Atatürk' konulu pano büyük ilgi gördü.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında Şehit Yüksel Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencilerinin Özel Eğitim Öğretmeni Büşra Eroğlu nezaretinde çıktıkları sahnede oluşturdukları "Kaygılanma Çocuk Herkes Ölür, Kimi Toprağa Kimi Yüreğe Gömülür" sözlerinin bulunduğu pano salondaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha sonra öğrenciler, "Seni Seviyoruz Atam" diyerek sunumu tamamladılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Hisarcık 10 Kasım Kütahya Eğitim Yerel Haberler

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