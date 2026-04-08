Hisarcık'ta gazilere Şükran Belgesi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde gazilere yönelik anlamlı bir vefa örneği sergilendi. Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, köylerde yaşayan gazileri ziyaret ederek kendilerine Şükran Belgeleri takdim etti.

Kaymakam Atam, ilçeye bağlı Karbasan köyünde Gazi Mehmet Kahraman, Dereköy'de Gazi Abdullah Kahraman ve Çatak köyünde Gazi Rıza Akcan'ı evlerinde ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde gazilerle yakından ilgilenen Atam, devletin her zaman gazilerin ve şehit yakınlarının yanında olduğunu vurguladı.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde, gazilere gösterilen bu vefa örneği takdirle karşılanırken, devletin minnet duygusunun sahadaki yansıması bir kez daha gözler önüne serildi. - KÜTAHYA

