Hisarcık İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi

Hisarcık İlçe Müftülüğünce düzenlenen ortaokul öğrencileri arası "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy" konulu ezbere şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmaya Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Kutluhallar Ortaokulu ve Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu öğrencileri katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, Manevi Danışman Şamil Demir ve Öğretmen Seyit Ali Baltacı yaptı.

Yarışmada Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulundan Ümmühan Ceren Özaydın birinci, Kutluhallar Ortaokulundan Kevser Yücel ikinci ve Sevgi Taşdemir üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere İlçe Müftülüğünce ödül verildi. - KÜTAHYA