Hisarcık'ta Evlenen Çift Sayısında Azalma
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında azalma görüldüğü bildirildi. Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse, altın fiyatlarındaki artışların genç çiftlerin evlenme kararını etkilediğini belirtti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 2023 yılında bir önceki yıla oranla evlenen çift sayısında azalma görüldüğü bildirildi.
Belediye Evlendirme Memuru Hasan Köse yaptığı açıklamada, " Evlenecek olan genç çiftlerin korkulu rüyası haline gelen altın fiyatlarındaki artışlar sürerken, ilçe merkezinde belediyemizce 2022 yılında 63 çiftin nikahı kıyıldı. Geçen yıl ise 55 çiftin nikahını kıydık" dedi. - KÜTAHYA