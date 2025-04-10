Hisarcık'ta 20 kişilik umre kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, şirket organizasyonunda umreye gidecek olan 20 kişilik kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Şehitler Mahallesi Valide Sultan Kız Yurdu önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde, din görevlilerinin okuduğu ilahiler ve yapılan duanın ardından 20 umre yolcusu yakınları ile vedalaştıktan sonra kutsal topraklara gözyaşlarıyla uğurlandı. - KÜTAHYA