Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun Başkanlığında Kurum Amirleriyle Toplantı Yapıldı
Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurumlarının çalışmaları ve kamu hizmetleri ele alındı.
Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun başkanlığında kurum amirleriyle yapılan toplantıda, kamu kurumlarının çalışmaları ve kamu hizmetleri ele alındı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Kaymakam İsmail Tosun Başkanlığında ilçe kurum amirleriyle toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda kamu kurumlarının çalışmaları ve ilçedeki kamu hizmetleri değerlendirildi. - KÜTAHYA