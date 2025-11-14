Haberler

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam'dan, şehit mezarına ve ailesine ziyaret

Güncelleme:
Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, şehit Yüksel Arık'ın mezarını ve ailesini evinde ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Nurcan Uçar ile birlikte şehit Yüksel Arık'ı kabri başında dualarla yad etti.

Kaymakam Atam, kabir ziyareti sonrasında ilçe merkezinde ikamet eden şehit babası Arif Arık'ı evinde ziyaret ederek, talep ve ihtiyaçlarını dinleyip sohbet etti. - KÜTAHYA

