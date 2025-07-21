Hisarcık'a Atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman Göreve Başladı

İlçe Jandarma Komutanı olarak Hisarcık'a atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman göreve başlaması dolayısıyla Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette ilçenin güvenlik hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Bahar, Hatay Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürü iken Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Nayman'a başarılar diledi. - KÜTAHYA