Hisarcık'a Atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman Göreve Başladı

Hisarcık'a Atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman Göreve Başladı
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İlçe Jandarma Komutanı olarak Hisarcık'a atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman, Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı ziyaret ederek ilçenin güvenlik hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı olarak Hisarcık'a atanan Jandarma Üsteğmen Kaan Nayman göreve başlaması dolayısıyla Kaymakam Muhammet Samet Bahar'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette ilçenin güvenlik hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin koordinasyonu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Bahar, Hatay Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürü iken Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Nayman'a başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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