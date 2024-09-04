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Hırsızlar kask takıp gizlenseler de polisten kaçamadı

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İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerinde, değişik zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren ve tanınmamak için kask takan hırsızlar, polis takibinden kaçamadı.

Hırsızlar kask takıp gizlenseler de polisten kaçamadı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ve Konak ilçelerinde, değişik zamanlarda 4 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren ve tanınmamak için kask takan hırsızlar, polis takibinden kaçamadı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ve Konak ilçelerinde, aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan geniş çaplı araştırmalar sonucunda şahısların ortaklaşa hareket ettikleri, olay öncesi ve sonrasında tanınmamak amacıyla kask taktıkları ve hiç çıkarmadıkları anlaşıldı. Saatler süren kamera incelemeleri sonucu şüphelilerden birinin kaskını çıkardığı nokta belirlendi ve yürütülen takip sonucu şüphelilerin G.E., E.Y. ve D.G. oldukları tespit edildi. Şüpheliler polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Yerel

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