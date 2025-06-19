Hınıs Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan İlçeye Tanıtım Klipi
Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ilçenin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak için klip çekti. 'Hınıs için Söyle' mottosuyla hazırlanan klip, Hınıs yöresine ait 'Suda Balık Yan Gider' türküsü eşliğinde hazırlandı.
Hınıs için söylediler
ERZURUM - Erzurum'un Hınıs ilçesinde Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri ve çalışanları ilçenin tanıtımı için klip çektiler.
Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Hınıs Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Fehim AĞIRBAŞ' In destekleriyle, okuldaki öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla, Hınıs'ın tarihi ve kültürel güzellikleri ile sözleri Hınıs yöresine ait "Suda Balık Yan Gider" türküsü eşliğinde "Hınıs için Söyle" mottosu ile etkinlik yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT ABAK - Yerel