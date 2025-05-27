Hindistan Yerli 5. Nesil Savaş Uçağı Projesini Onayladı

Hindistan Yerli 5. Nesil Savaş Uçağı Projesini Onayladı
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Hindistan Savunma Bakanlığı, yerli özel şirketleri havacılık sanayiinde işbirliğine davet ederek, 5. nesil hayalet savaş uçağını üretmeyi hedefleyen tasarıyı onayladı. Bu adım, Pakistan ile yaşanan askeri gerilimin ardından gelen yeni bir silahlanma yarışı bağlamında gerçekleşti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, ülkedeki yerli özel şirketleri havacılık sanayiinde işbirliğine davet ederek yerli 5. nesil hayalet savaş uçağını üretmeyi hedefleyen tasarıyı onayladı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, bu ay Pakistan'la yaşadığı askeri gerilimin sonucunda kendini yeni bir silahlanma yarışında bulurken, ülkenin en gelişmiş hayalet savaş uçağının geliştirilmesini öngören bir tasarıyı onayladı. Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada programı yöneten Hindistan Havacılık Ajansı'nın yakın zamanda çift motorlu 5. nesil savaş uçağı olarak öngörülen proje hakkında savunma sanayii firmalarıyla görüşüp ilk ortaklarını bulacağını bildirdi. Bakanlık, Hindistan'ın yeni hayalet savaş uçağı projesi için yerli bir şirketle işbirliği kurarken, ihalenin hem kamu hem de özel şirketlerin bireysel veya ortak girişimleri için açık olduğunu söyledi.

Mart ayında Hindistan'da bir savunma komitesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin kapasitesini arttırmak ve Hindistan'ın askeri uçaklarının çoğunu üreten devlete ait Hindustan Aeronautics'in üzerindeki yükü azaltmak için özel sektörün askeri uçak üretimine dahil edilmesini tavsiye etmişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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