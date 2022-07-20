Hindistan'da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı - Haberler

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Hindistan'da yağmur yağması için 2 kurbağaya evlilik töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Gorakhpur kentinde 2 kurbağa için evlilik töreni düzenlendi. Kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kent sakinleri, 2 kurbağayı geleneksel bir törenle evlendirdi. Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlerde yaşanan kuraklığa çözüm bulmak için kurbağaları evlendiren Hintlilerin düğününe ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. Kurbağalara sandal ağacı yağı ve zerdeçal süren Hintliler, özel kıyafetler giydirdikleri hayvanları şatafatlı bir törenle evlendirdi.

(Sohail Khan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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