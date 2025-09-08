Hicaz Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025'te İki Ödül Kazandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Hicaz Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda iki ödül birden kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde gerçekleştirilen yarışmanın finalinde Hicaz Hyperloop Takımı, jüri tarafından "Haberleşme Sistemi Geliştirme" ve "Kurul Özel Ödülü"ne layık görüldü. Ödüller, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından takım üyelerine verildi.

Ülke genelinden 37 ilden 280 takım ve 793 yarışmacının başvurduğu yarışmada zorlu aşamaları geçerek finale kalan 13 takım arasında yer alan Karabük Üniversitesi, Hicaz Hyperloop'un yanı sıra Partech takımıyla da dikkat çekti. Finalde takımlar, geliştirdikleri kapsülleri 208 metre uzunluğundaki özel test tünelinde sergiledi.

Hicaz Hyperloop Takımı'nın ödülleri üniversitede de sevinçle karşılandı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti. Kırışık, "Teknofest takımlarına yönelik sistem kuruyoruz. Eskiden olduğumuz noktadan daha iyi durumdayız. Bu maratondayız ve koşmaya devam edeceğiz. Gelecek sene çok daha iyi olacağız. Yeter ki siz devam edin, biz sizin her zaman yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Takım adına konuşan Eren Karakuş ise proje sürecinde kazandıkları deneyimlerin kendileri için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, üniversitenin sağladığı akademik ve teknik imkanların başarıda belirleyici olduğunu söyledi. - KARABÜK