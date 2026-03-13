Birincilik getiren arılarını kış şartlarında özenle koruyor

BATMAN (İHA) – Batman'da arıcı Heybet Şahin Türkiye birinciliği ödülünü alan arılarını Mereto Dağının dondurucu soğuğundan korumak için yoğun mesai harcıyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Sason'da Şahin, "şampiyon kolonilerini" bahara sağ çıkarmak için kovanların başında adeta nöbet tutuyor.

Geçtiğimiz yıl aldığı birincilikle Sason balının kalitesini tescilleyen Heybet Şahin, kış şartlarının bu yıl oldukça sert geçtiğini belirtti. Şahin, başarısının sırrının sadece yayla çiçeklerinde değil, kışın arılara gösterilen "sadakatte" olduğunu vurguladı. Gen yıl aldığı ödülün omuzlarındaki yükü artırdığını belirten Heybet Şahin, "O ödül sadece benim değil, Sason'un ve Mereto Dağının florasının bir başarısıydı. Şimdi sorumluluğumuz daha büyük. Bu soğuklarda o şampiyon arıları korumak, sadece ekonomik bir iş değil, bir vefa borcu. Onlar bize dünyanın en kaliteli balını verdi, biz de onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Dışarısı -5 derece olabilir ama kovanın içi bir fırın gibi. Arılarımız 'kış salkımı' oluşturarak içerideki sıcaklığı 35 derecede tutuyorlar. Biz de dışarıdan kovanları özel izolasyon malzemeleriyle zırh gibi kapladık. Kar, aslında kovan için bir yorgan görevi görüyor, biz sadece uçuş deliklerinin kapanmamasına dikkat ediyoruz ki nefes alabilsinler. Hedefimiz kaliteyi bozmamak. Tescilli Sason balını dünyaya tanıtmak istiyoruz. Eğer bu kışı kayıpsız atlatırsak, Mereto'nun şifalı bitkileriyle 2026'da yine iddialıyız" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı